Ciclone Idai, Conte: oggi parte la missione di assistenza in Mozambico

“Le notizie che continuano ad arrivare dal Mozambico, colpito insieme allo Zimbabwe e al Malawi dal ciclone Idai e da catastrofiche alluvioni, sono sconvolgenti. Da venerdi’ sono in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, la Farnesina e la Difesa per coordinare le operazioni di aiuto alla popolazione, che rientrano in una missione di assistenza internazionale nata su richiesta della Commissione Europea agli Stati membri. Oggi alle 12 partira’ da Verona Villafranca il Boeing dell’Aeronautica militare con a bordo l’ospedale da campo e parte del team medico che compone la missione“: lo scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook. “Si tratta della struttura sanitaria messa a disposizione dalla Regione Piemonte, di cui i primi 13 medici sono partiti ieri mattina con un C-130J da Pisa verso la capitale Maputo. La missione prevede anche la presenza di un team di esperti del Dipartimento della Protezione civile, con ruolo di coordinamento“.