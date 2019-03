Ciclone Idai: 1,8 milioni di persone colpite in Mozambico, la metà sono bambini

Circa 1,85 milioni di persone in Mozambico hanno subito gli effetti del Ciclone Idai, che ha devastato il centro del Paese nelle ultime due settimane: lo ha appurato l’Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite. “Alcuni sono in situazioni critiche, potenzialmente in pericolo di vita, altri hanno purtroppo perso i loro mezzi di sussistenza“, ha spiegato il coordinatore dell’Ocha Sebastian Rhodes Stampa a Beira.

“A quasi due settimane dal passaggio del ciclone, in Africa australe la crisi umanitaria continua a essere enorme e il bilancio si aggrava: 1,8 milioni le persone colpite (meta’ delle quali bambini) che hanno bisogno di tutto, oltre a malattie pericolose come il colera e la malaria che stanno diffondendosi rapidamente“, spiega la Caritas altoatesina, partner da anni dell’associazione EsMaBaMa che opera in Mozambico.