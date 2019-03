Circa 11 milioni di nordcoreani vivono in uno stato di bisogno, quasi metà della popolazione è malnutrita

L’Organizzazione delle Nazioni Unite facendo seguito al rapporto “Priorità e necessità della Corea del Nord nel 2019“, denuncia che circa 11 milioni di nordcoreani vivono in uno stato di bisogno e necessitano di assistenza di base, per fare fronte a difficoltà di carattere alimentare e di salute.

A causa del crollo del 9% della produzione agricola (registrando il minimo storico), la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi.

Più del 40% della popolazione è malnutrita e sono necessari 120 milioni di dollari per cercare di mantenere in vita almeno 3,8 milioni di persone, spiega Tapan Mishra, coordinatore residente in Corea del Nord per l’ONU.

“Gli interventi umanitari in Corea del Nord sono una ancora di salvataggio di importanza critica per milioni di persone“, ha aggiunto, precisando che il piano dà la priorità a donne, bambini, anziani e portatori di handicap. “A causa della riduzione dei raccolti, così come dell’impatto delle inondazioni e dell’ondata di caldo, l’insicurezza alimentare aumenterà nel 2019, in modo particolare fra le persone più vulnerabili“.