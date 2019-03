Clima, 13enne Alexandria a Greta: “Torniamo in piazza il 3 maggio”

Continua la rivolta degli studenti per far sentire la loro voce nella lotta contro i cambiamenti climatici: torneranno in piazza in difesa del Clima il 3 maggio. Lo ha rivelato Alexandria Villasenor, la studentessa americana di 13 anni che ogni venerdì fa un sit-in davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York, rispondendo ad una follower che le chiedeva se fosse prevista un’altra grande manifestazione.

Alexandria non ha precisato se la data riguarda solo gli Stati Uniti o, come venerdì scorso, ci saranno manifestazioni in tutto il mondo nel nome della giovane leader svedese, Greta Thunberg. Da quindici settimane, ogni venerdì, Alexandria siede sulla stessa panchina e con i cartelli che richiamano alla sfida sul Clima.

“La scorsa settimana – scrive su Twitter – 1,6 milioni di manifestanti. Ora, tutto e niente è cambiato. C’è più consapevolezza, ma anche molti attacchi. Alla fine io sono ancora qui, la vostra tredicenne che è qui a ricordarvi che abbiamo undici anni di tempo per ridurre le emissioni del cinquanta per cento. Cosa facciamo ora?“, chiede Alexandria taggando la leader del movimento, Greta, che ha retwittato il suo messaggio.