Clima, l’appello di Greta Thunberg: il 15 marzo “sciopero nelle scuole”

Greta Thunberg ha lanciato un appello per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici. Il 15 marzo, ha scritto su Twitter, “lo sciopero nelle scuole continua, in 957 luoghi in 82 Paesi. Abbiamo bisogno di tutti. Passaparola!“.

La 16enne svedese è diventata simbolo della lotta al global warming: spera di far scendere in piazza decine di migliaia di giovani per i “Friday for Future”