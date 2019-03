Clima, Coldiretti Lazio: nel 2018 danni per 170 milioni di euro

I cambiamenti climatici provocano l’aumento degli eventi meteo estremi che creano danni gravissimi all’agricoltura. Nel 2018 nel Lazio si è registrato un andamento meteorologico anomalo con frequenti shock termici, precipitazioni brevi e violente e temperature al di sopra della media. Tra produzione agricola persa e infrastrutture distrutte, i cambiamenti climatici, nel 2018, hanno provocato nel Lazio danni stimati intorno ai 170 milioni di euro. “Il nostro è un ufficio a cielo aperto, è ovvio quindi che i cambiamenti climatici incidano tantissimo, la sfida del futuro per le aziende agricole è riuscire a interpretare questa situazione e gli effetti che provoca sui cicli delle colture – spiega David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio – E‘ necessario un cambio di atteggiamento a livello culturale, chi governa deve capire che siamo di fronte a un fenomeno epocale che va affrontato con ingenti investimenti infrastrutturali, ad esempio sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. Anche per questo oggi a Roma, in piazza Venezia, c’erano centinaia di giovani agricoltori della Coldiretti che hanno partecipato al Global Strike for Future“. Tanti gli eventi meteo estremi nel 2018 nel Lazio, dalle gelate dello scorso marzo con sbalzi termici fino a 30 gradi che hanno danneggiato migliaia di ulivi in tutta la regione, passando per la violenta ondata di maltempo di ottobre.