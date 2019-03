Clima, Costa: “Bene lo sciopero, parlerò con i giovani”

Lo sciopero per Clima, previsto per il 15 marzo prossimo, come il “friday for future”, il venerdì in cui si manifesta per sollecitare interventi governativi contro i cambiamenti climatici “è un elemento di dialogo, i giovani ci danno idee nuove, cambia il paradigma ambientale”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al question time alla Camera affermando che intende incontrare “come ministro i giovani e ascoltare quello che hanno da dire”. Ha poi ricordato fra i vari impegni a favore del contrasto ai cambiamenti climatici, anche la candidatura dell’Italia per la conferenza Onu sul Clima- la Cop26 – fra due anni.