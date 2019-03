Clima, Europarlamento: taglio delle emissioni auto del 37,5% entro il 2030

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un pacchetto di misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di automobili e furgoni entro il 2030. I deputati hanno confermato l’accordo raggiunto con i governi che prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni del 37,5% entro il 2030 per le automobili nuove.

Per i furgoni l’obiettivo e’ un taglio del CO2 del 31% entro la stessa data. I produttori le cui emissioni medie superano i limiti dovranno pagare una sanzione. Entro il 2023, inoltre, la Commissione europea dovra’ valutare se destinare o meno tali importi a un fondo specifico per la transizione verso una mobilita’ a emissioni zero e per sostenere la formazione dei lavoratori del settore automobilistico. Il provvedimento e’ stato adottato con 521 voti a favore, 63 contro e 34 astensioni.