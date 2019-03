Clima, Federparchi: “Aderiamo con convinzione allo sciopero”

Federparchi ha aderito “con convinzione all’iniziativa internazionale ‘Friday for future’ lo sciopero per il Clima che si svolgerà il prossimo 15 marzo al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici”.

Lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri spiegando che “il sistema delle Aree protette, come il resto del paese e del mondo, è soggetto ai pesanti effetti del climate change, tuttavia riteniamo che proprio dalle aree protette possa arrivare un contributo che vada nella direzione delle politiche di mitigazione e adattamento ai mutamenti del Clima. In esse – prosegue Sammuri – si portano avanti attività preziose di difesa degli habitat e della biodiversità e, allo stesso tempo, si sperimentano strategie e modelli di sviluppo sostenibili per l’ambiente che possono essere di grande utilita’ per il territorio e le comunita’ di tutto il Paese. Dall’agricoltura al turismo sostenibile nei parchi, dalla piccola pesca artigianale nelle Aree Marine Protette al contrasto delle specie aliene invasive, passando per le tante attivita’ di tutela delle specie in pericolo, il sistema delle Aree Protette puo’ dare un contributo di esperienze e buone pratiche che riteniamo – conclude Sammuri – possa essere prezioso per vincere la sfida del Clima e per un futuro migliore”.