Clima Fridaysforfuture: attivisti di Youth for Climate alla Plenaria a Strasburgo

Una sessantina di giovani militanti del movimento Youth for Climate, avviato lo scorso agosto dall’attivista svedese Greta Thunberg, hanno assistito a Strasburgo al dibattito alla Plenaria del Parlamento europeo sul cambiamento climatico in vista del voto domani dell’Aula, che proporrà una visione strategica a lungo termine a livello europeo per un’economia prospera, moderna, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico. In una risoluzione, Socialisti e Democratici hanno presentato proposte specifiche per raggiungere l’obiettivo di zero-emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

“Centinaia di migliaia di giovani europei si sono uniti al movimento Friday for future contro il cambiamento climatico, e 60 di loro erano presenti durante il nostro dibattito al Parlamento europeo oggi”, ha detto il presidente degli S&D Udo Bullmann.

“Non ci sono risposte economiche e dobbiamo iniziare cambiando la governance economica dell’Ue. Dobbiamo rendere i nostri investimenti sostenibili e dobbiamo modificare il patto di stabilità e crescita in un patto di sostenibilità, in modo che non misuriamo solo la crescita macroeconomica, ma anche e soprattutto il benessere umano e la sostenibilità ambientale – prosegue Bulmann -. L’attuale sistema sta esaurendo le nostre risorse comuni solo a beneficio di pochi. Questo deve fermarsi!”.