Clima, Greenpeace a Conte: “L’Italia non sta facendo abbastanza”

In tema di cambiamenti climatici, l’Italia “non sta facendo abbastanza”. Lo afferma Greenpeace a commento delle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sul Clima. L’organizzazione ambientalista chiede “urgenti miglioramenti” al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), di cui il governo ha presentato una bozza lo scorso gennaio.

Il Piano “non e’ in linea con quanto indica la scienza per mantenere l’aumento di temperatura entro 1,5 gradi centigradi”, dichiara Luca Iacoboni, responsabile Campagna energia e Clima di Greenpeace Italia.

“In questa proposta di Pniec le energie rinnovabili, soprattutto quelle elettriche, vengono sottostimate, mentre il gas viene messo al centro del modello energetico italiano per molti decenni a venire. Non e’ certo cosi’ che abbandoneremo i combustibili fossili, la principale causa dei cambiamenti climatici”. Inoltre, prosegue Iacoboni, nel documento presentato dal governo manca un piano per arrivare a emissioni nette zero entro il 2050, obiettivo indicato dalla scienza come fondamentale per rispettare l’accordo di Parigi sul Clima.