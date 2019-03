Clima, Greta: “1,4 milioni in 125 Paesi, non è nemmeno l’inizio”

Venerdì sono scesi nelle piazze del mondo oltre 1,4 milioni di studenti in sciopero per il clima: è l’ultimo aggiornamento sulla mobilitazione reso noto dalla stessa Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha ispirato la campagna globale Fridays for Future.

“Oltre 1,4 milioni. 2083 piazze in 125 Paesi in tutti i continenti”, ha scritto in un tweet. “E questo non è nemmeno l’inizio perché abbiamo fatto i nostri compiti”, ha aggiunto Greta. In un secondo tweet, la giovane svedese, proposta per il Premio Nobel per la Pace, ha invitato i partecipanti alla protesta a fornire i numeri delle presenze nelle varie località ancora non censite.