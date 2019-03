Clima: Greta Thunberg fa tappa a Berlino, non si fermano i FridaysForFuture

Non si ferma l’intenso programma di Greta Thunberg l’attivista sedicenne che ha dato il via al movimento “FridaysForFuture“, infatti il tour tedesco è alle porte e la vedrà venerdì a Berlino e sabato a Potsdam.

A seguire della sua partecipazione al corteo degli studenti previsto a Berlino a partire da Invalidenpark, la Thunberg presenzierà all’Istituto di Potsdam per la ricerca sul Clima, dove parlerà con i direttori della struttura per informarsi sullo stato più avanzato degli studi in tema ambientale. Il giorno successivo, la studentessa svedese – peraltro già candidata al Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi – riceverà, sempre a Berlino, un premio speciale per la difesa del Clima nell’ambito della cerimonia di consegna di un premio cinematografico, la “Goldene Kamera“.



E’ già la seconda volta in poco tempo che Greta Thunberg si trova in terra tedesca: all’inizio di marzo la giovane aveva patecipato alla manifestazione di “FridaysForFuture” di Amburgo, insieme alla leader tedesca del movimento, Luisa Neubauer.