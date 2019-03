Clima, allarme in Groenlandia: l’eccesso di pioggia accelera lo scioglimento dei ghiacciai

In Groenlandia è allarme ghiacciai: la pioggia, sempre più frequente, accelera infatti lo scioglimento della calotta glaciale sull’enorme isola artica. Lo rivela un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Cryosphere. Gli scienziati che hanno firmato la ricerca si sono detti “sorpresi” scoprendo che la pioggia cade anche durante il lungo inverno artico.

La Groenlandia ospita una riserva di ghiaccio talmente grande che se si sciogliesse provocherebbe un innalzamento del livello degli oceani di sette metri. Solitamente lo scioglimento estivo dei ghiacci è bilanciato dalle precipitazioni invernali.

Gli scienziati hanno studiato le immagini satellitari della calotta glaciale che rivelano le aree in cui ha luogo il disgelo e li hanno combinati con i dati di 20 stazioni meteorologiche sull’isola. Lo studio mostra che se all’inizio delle rilevazioni d’inverno pioveva due volte l’anno, dal 2012 a oggi il numero di episodi piovosi è salito a dodici. In oltre 300 occasioni tra il 1979 e il 2012, l’analisi ha rilevato che la pioggia ha provocato lo scioglimento dei ghiacci, prevalentemente d’estate quando la temperatura dell’aria sale sopra lo zero.

Tuttavia è stato osservato che questi episodi di disgelo avvengono sempre più anche nei mesi invernali, quando le temperature dovrebbero restare invece sotto lo zero. L’autrice principale dello studio, la dottoressa Marilena Oltmanns del centro di ricerche oceaniche GEOMAR in Germania ha detto a BBC News: “Siamo rimasti sorpresi che ci fosse pioggia d’inverno. Ha senso perchè vediamo flussi di aria calda che provengono dal sud, ma è comunque sorprendente vederli associati a pioggia”.

Un altri scienziato che ha realizzato lo studio, il professor Marco Tedesco della Columbia University a New York, ha detto che l’aumento delle piogge ha importanti conseguenze. Anche se cade in inverno e gela rapidamente la pioggia modifica le caratteristiche della superficie, rendendola più liscia e scura, più suscettibile allo scioglimento estivo.