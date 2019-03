Clima: il confronto tra i leader Ue è stato rinviato a Giugno

Nella parte del Consiglio europeo dedicata ai cambiamenti climatici, i leader Ue hanno reiterato gli impegni presi a Parigi ma non cominceranno a discutere prima di giugno della strategia a lungo termine per la decarbonizzazione dell’economia, presentata dalla Commissione europea alla fine del 2018.

A una settimana dalle marce per il Clima che hanno coinvolto tutto il continente, i Paesi Ue sono ancora troppo divisi per fare passi avanti sostanziali, con stati membri schierati da un lato per impegni immediati per le emissioni zero al 2050 e un’accelerazione sul taglio delle emissioni (Francia, Svezia, Spagna) e dall’altro per un’azione più meditata che tenga maggior conto della competitività delle loro economie (gruppo di Visegrad dei Paesi dell’Est).