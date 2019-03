Clima: l’UE può raggiungere i suoi obiettivi di politica climatica

Agora Energiewende ha rilasciato un report che mostra come l’UE possa raggiungere i suoi obiettivi di politica climatica ed energetica e raccomanda dieci priorità politiche fondamentali per i futuri Commissari e Parlamentari europei.

In particolare è emerso che gli attuali obiettivi climatici ed energetici dell’UE richiedono una riduzione del consumo di carbone della metà entro il 2030, il consumo di carburanti per veicoli, gas naturale e petrolio per il riscaldamento deve essere ridotto di un quarto.

Inoltre la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dovrà raddoppiare per sostituire questi combustibili fossili.