Colture Biologiche: in Calabria oltre 130 mila ettari e più di 8 mila operatori del settore

“La Calabria si presenta in Italia e fuori dai confini nazionali con circa 8 mila operatori ed oltre 130 mila ettari di terreni convertiti all’agricoltura biologica, dato che colloca la nostra regione come virtuosa per incidenza sul mercato bioagricoltura” dice Maurizio Agostino, dell’associazione Agricoltura Biologica Calabria (ABC) – che introduce i lavori del seminario tecnico “AGRICOLTURA BIOLOGICA NUOVE NORME DI RIFERIMENTO Cosa cambia per i produttori e i diversi soggetti della filiera”, tenutosi nella sala conferenze di Unioncamere a Lamezia Terme. “La Calabria ha convertito parte consistente del proprio territorio, puntando così alla riqualificazione dei processi produttivi e ad uno sbocco qualificato sul mercato. Clementine, olio extravergine di oliva e la novità del vino biologico con molte cantine che producono ed imbottigliano in Calabria, sono i nostri prodotti che per loro altissima qualità che trovano posizionamento anche sul mercato internazionale. E’ un grande patrimonio da tutelare e da incrementare”.

Questa la premessa ad una giornata di informazione voluta da ABC (Agricoltura Biologica Calabria) in collaborazione con ICEA e destinata a che ha visto intorno ad un tavolo rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, ARCEA),dirigenti delle organizzazioni e professionali agricole, tecnici ed operatori dei CAA, quadri tecnici degli organismi di controllo, tecnici liberi professionisti e aziende del settore per approfondire le dinamiche applicative ed i prerequisiti delle nuove norme che regolamentano la produzione biologica. Le relazioni di Maurizio Agostino (ABC Calabria), Mariano Serratore, responsabile Certificazione ICEA Calabria, di Alessandra Celi, Dirigente Settore 6 – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Regione Calabria, di Francesco Del Castello, Commissario Straordinario ARCEA, e il confronto con i numerosi rappresentanti delle associazioni di produttori, tecnici e agricoltori intervenuti al seminario tecnico, hanno segnato la tappa di inizio di una sorta di tour che farà tappa in altre città della Calabria “esattamente 9 appuntamenti. – dice ancora Maurizio Agostino – da Trebisacce a Melito di Porto Salvo, percorreremo la Calabria per divulgare ed informare sui nuovi regolamenti in materia di agricoltura biologica, perché la virtuosità di cui si parlava prima non venga falsata ed ingannata dalle mancate applicazioni delle norme che in Italia cambiano continuamente alle quali siamo tenuti ad adeguarci”