Commerciante preparava abusivamente liquido per sigarette elettroniche: sequestrati 700 articoli pericolosi per la salute

“Il NAS di Catanzaro ha effettuato dei servizi tesi a tutelare sia i “non fumatori” che i ”fumatori”. I militari calabresi hanno controllato un esercizio commerciale specializzato nella rivendita di sigarette elettroniche, all’interno del quale veniva eseguita la preparazione abusiva di confezioni di liquido per sigarette elettroniche prive delle previste indicazioni di legge. I Carabinieri hanno sequestrato quasi 700 articoli da ml. 70, per un valore commerciale di circa 6.000 euro”. Questo quanto si legge in un nota riportata sul sito web del Ministero della Salute.