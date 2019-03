Consumo elettrico globale in aumento, è la crescita più veloce degli ultimi 10 anni

Che la scelta del “carburante” del futuro sia l’elettricità non ci sono dubbi, ed ora ne abbiamo la conferma. La crescita a cui stiamo assistendo della domanda di energia elettrica – 2,3% nel 2018, sembra non avere calo, si tratta infatti del ritmo più veloce nell’ultimo decennio, una performance eccezionale guidata da una robusta economia globale e da una maggiore necessità di riscaldamento e raffreddamento, a causa dei cambiamenti climatici con temperature medie invernali ed estive in alcune regioni si sono avvicinate o hanno superato i record storici.

Tra le alte fonti energetiche ancora sul podio il gas naturale, che è stato il carburante più utilizzato, avendo registrato i maggiori profitti ed avendo rappresentato il 45% dell’aumento del consumo energetico, con un crescita della domanda particolarmente forte negli Stati Uniti e in Cina. Questo quanto emerge dal Rapporto sullo stato globale dell’energia e della CO2 dell’Agenzia Internazionale dell’energia (IEA) per il 2018.

In generale la richiesta di tutti i carburanti è aumentata, con i combustibili fossili che hanno raggiunto quasi il 70% della crescita per il secondo anno consecutivo.

Per quanto riguarda la domanda dell’energia solare ed eolica è cresciuta del doppio, il solare, in particolare è aumentato del 31%. Anche se questo aumento non è stato sufficientemente veloce per soddisfare la domanda di elettricità in tutto il mondo e infatti è aumentato anche il consumo di carbone.

Come conseguenza, le emissioni globali di CO2 legate all’energia sono aumentate dell’1,7% a 33 Gigatonnellate (Gt) nel 2018.

Nel Rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’energia si evince che l’elettricità continua a posizionarsi come al centro del nostro futuro energetico, con una domanda elettrica globale in crescita del 4% nel 2018 a oltre 23.000 TWh.

In questa rapida crescita l’elettricità ha raggiunto una quota del 20% del consumo finale totale di energia e le energie rinnovabili hanno contribuito in modo determinante a questa espansione della produzione di energia, rappresentando quasi la metà della crescita della domanda di energia elettrica. Nelle energie rinnovabili, la Cina rimane leader del settore sia per l’energia eolica che solare, seguita dall’Europa e dagli Stati Uniti.