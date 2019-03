Le cure vegetali spiegate scientificamente: una guida alla fitoterapia e alla conoscenza delle piante e delle loro proprietà

Dopo il successo e la grande partecipazione alla presentazione del libro “Cure e rimedi vegetali” (di Mauro Mariotti, Laura Cornara, Elena Mora) l’Università di Genova ripete la presentazione, questa volta in un contesto naturale, sabato 16 marzo alle h. 15:00 presso l’Orto Botanico di Genova in corso Dogali con annessa una visita guidata dell’Orto Botanico alle 16:00.

Si tratta di una guida alla fitoterapia e alla conoscenza delle piante e delle loro proprietà, presentata da botanici di comprovata esperienza, con un linguaggio divulgativo e una grafica accattivante che consentono a tutti di comprendere.

Chi ha provato a leggere e comprendere un erbario senza essere un botanico, si sarà di certo incagliato in termini difficili e spiegazioni criptiche che scoraggiano facilmente: per questo appare tanto più di valore una guida alla fitoterapia e alla conoscenza delle piante e delle loro proprietà, presentata da botanici di comprovata esperienza, ma con un linguaggio divulgativo e una grafica accattivante che consentano a tutti di comprendere.

Oggi quasi un quarto dei farmaci deriva da vegetali. Le piante medicinali sono legate a un utilizzo quotidiano, che spesso le persone effettuano senza rendersene conto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che l’80% delle persone in tutto il mondo si affida alle erbe medicinali per le cure sanitarie primarie, questo perché le piante sono il supporto terapeutico più facile ed economico da reperire, ma anche per un sentito interesse pubblico verso un ritorno ai rimedi naturali. Non sempre questo ritorno al naturale avviene con la giusta competenza purtroppo: i rimedi della nonna si confondono con i rimedi del web, talvolta credenze antiche non confortate dai fatti si uniscono a improvvisazioni moderne e causano una confusione che impedisce di comprendere la reale utilità ed efficacia della fitoterapia e il suo essere una scienza.

I docenti di botanica dell’Università di Genova, Laura Cornara e Mauro Mariotti, e la curatrice dell’orto Botanico dell’Università di Genova, Elena Mora, approfondiscono in questo libro le basi scientifiche che attestano le proprietà delle piante e dei loro utilizzi, per avere tutto il sapere botanico e fitoterapico di docenti ed esperti in un manuale che descrive le proprietà delle piante medicinali e ne suggerisce un uso consapevole.

Il volume illustra le basi scientifiche che supportano l’impiego delle piante per la salute umana e raccoglie le schede illustrate di 40 importanti piante officinali, descrivendone i principi attivi, le caratteristiche fitoterapiche, il loro modo di agire e quando e come usarle, per un rapporto sereno con il nostro corpo, la mente e la natura.