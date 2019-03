“Da grandi faremo i geologi”: il 29 Marzo la presentazione del volume a Bari

Mettiamo insieme quattro vivacissimi bambini, i loro due birbantissimi cagnolini e dei SuperGeologici poteri ed ecco creati i SuperGeoKids, protagonisti indiscussi del volume “Da grandi faremo i geologi” edito da Primiceri Editore e curato dal geologo Stefano Margiotta e con i disegni di Lorenzo Leccese.

Il volume, in presentazione venerdì 29 marzo alle ore 10:00 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali nel Campus Universitario dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, parla con un linguaggio semplice e, attraverso le fantastiche avventure di Elenina, Chiaretta, Alessandro e Gabrielino, si propone di avvicinare i ragazzi delle ultime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al mondo delle Scienze della Terra, universo poco conosciuto e che negli ultimi anni ha visto sempre più ridurre il suo spazio all’interno dei programmi didattici della scuola italiana.

In un paese come il nostro, che per naturale conformazione geologica e geomorfologica è esposto a diversi rischi di tipo geologico (vulcanico, sismico, idrogeologico, costiero), l’acquisizione sin da piccoli di una cultura ricca delle competenze delle geoscienze è assolutamente indispensabile per la consapevole corretta gestione del territorio.

Il testo, approfondendo gli aspetti più importanti del meraviglioso mondo della geologia, dai minerali ai fossili, dalle rocce e loro disposizione alla composizione interna della Terra, dai terremoti agli tsunami, dalle frane alle alluvioni, dalle acque sotterranee a quelle superficiali, dalle cave ed i siti contaminati alle energie fossili ed alternative, è strutturato in modo che ogni capitolo sia una storia indipendente al termine della quale si trovano interessanti approfondimenti curati da esperti sia di ambito accademico sia professionale.

Alla presentazione del libro prenderanno parte, oltre all’autore geol. Stefano Margiotta, il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bari – prof. Antonio Felice Uricchio, la Dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio scolastico della regionale Puglia – dott.ssa Giuseppina Lotito, il Direttore del Dipartimento di scienze della terra e geoambientali – prof. Giuseppe Mastronuzzi, la Presidente dell’Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali (Anisn) Puglia – dott.ssa Rosa Roberto, il Consigliere del Consiglio nazionale dei geologi (Cng) – geol. Alessandro Reina, il Presidente dell’Ordine dei geologi della Puglia (Org) – geol. Salvatore Valletta, i Presidenti nazionale e regionale della Società italiana di geologia ambientale (Sigea) – geol. Antonello Fiore e geol. Raffaele Lopez, Primiceri editore – Salvatore Primiceri.