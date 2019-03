Il desiderio dei cibi salati spiegato dalla scienza: è tutta una questione di neuroni

La voglia di cibo salato come patatine, popcorn e hamburger è una cosa comune e ogni tanto irresistibile ma dietro a questo bisogno cosa c’è? La scienza come al solito ci viene in aiuto: sarebbe scritto tutto nei nostri neuroni.

Lo dimostrerebbe lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech), che ha individuato i circuiti nervosi che si accendono alimentando la brama per questi cibi. Lo studio è stato condotto sul cervello di topi di laboratorio, grazie a marcatori genetici che permettono di analizzare l’attività di specifici gruppi di cellule attraverso stimoli luminosi.