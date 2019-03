Diabete, esperto: “Ci attendiamo uno ‘tsunami’ inarrestabile di nuovi casi”, ecco un fattore scatenante

“Oggi 4 milioni di italiani sono diabetici. Ma se non vengono messi in campo importanti interventi di sensibilizzazione, ci attendiamo uno ‘tsunami‘ inarrestabile di nuovi casi: negli ultimi 25 anni la percentuale di popolazione con diabete è quasi raddoppiata, dal 3,2% al 7%. Se continua così, entro il 2050 ci ritroveremo con il 10% di connazionali malati“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Francesco Purrello, presidente della Società italiana di diabetologia, riunita al congresso ‘Panorama Diabete’ a Riccione dall’8 al 13 marzo.

“Questo fenomeno non si placherà a da solo: sappiamo esattamente perché si sta verificando e sappiamo anche quali iniziative servono per tentare di arginarlo. La Finlandia ci è riuscita: per la prima volta in un Paese europeo la curva di aumento delle nuove diagnosi si è arrestata, dopo anni di interventi strutturati che hanno favorito stili di vita sani e profondamente cambiato i consigli legati alla dieta e all’attività fisica. Noi sappiamo che la sedentarietà è fra i primi fattori scatenanti il diabete, ma in Italia non ci si può nemmeno scaricare dalle tasse le spese sostenute per lo sport“.

“Facciamo quindi appello al ministero della Salute, che ha già manifestato sensibilità su questo tema, affinché metta in campo interventi volti a favorire e a incentivare l’attività fisica, che fa bene non solo contro il diabete, ma a una serie di patologie croniche“, conclude l’esperto