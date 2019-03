Disintossicare l’organismo è fondamentale per tornare in forma e bastano solo due giorni: ecco la Dieta Detox che tutti dovremmo seguire periodicamente

Disintossicare il proprio organismo, magari dopo qualche giorno di eccessi alimentari, è indispensabile perché ci aiuta quasi a ‘resettarci’ e a rimetterci in forze, con energia e senza tossine in eccesso. E allora l’ideale è una dieta detox che possa, anche in pochissimi giorni, farci sentire i propri benefici. Abbiamo dunque chiesto al dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, quale regime alimentare seguire per avere un effetto disintossicante.

Saranno sufficienti due giorni:

Giorno 1

COLAZIONE: Yogurt greco e frutta secca.

SPUNTINO: frutta.

PRANZO: circa un litro di estratto di verdura (carote e finocchi), un frutto a piacere più mezzo limone.

CENA: un secondo di carne o di pesce con verdura cotta.

Giorno 2

COLAZIONE: Yogurt greco e frutta secca.

SPUNTINO: frutta.

PRANZO: un secondo di carne o di pesce con verdura sia cruda che cotta.

CENA: un secondo di carne o di pesce con verdura sia cruda che cotta.

“E’ necessario bere esclusivamente acqua, con un residuo fisso al di sotto di 500 per eliminare tutte le scorie – spiega Liguori – e in soli due giorni il corpo eliminerà tutte le tossine. I benefici di un piano detox – conclude il nutrizionista – sono utili soprattutto dopo i weekend durante i quali gli ‘sgarri’ alimentari sono più frequenti. Ci permettono di ritornare in forma e riprendere la settimana nel miglior modo possibile“.