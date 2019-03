Difesa del suolo, Liguria: oltre 6 milioni di euro per pulire fiumi e torrenti

Il Ministero dell’Ambiente prepara quattro milioni e 300.000 euro per finanziare più di 30 interventi in Liguria per la difesa del suolo. I contributi arrivano da Roma col programma di manutenzione triennale del territorio, firmato dal segretario generale dell’autorità di bacino dell’Appennino settentrionale, Massimo Lucchesi, e l’assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone, che ha colto l’occasione per annunciare un ulteriore contributo regionale da circa due milioni. Il patto riguarda una serie di azioni individuate dalla Regione in materia del difesa del suolo che, in Liguria, si concentra sul rischio idrogeologico.

L’obiettivo “è quello di attivare una nuova politica di manutenzione e di piccoli interventi da effettuare in contemporanea ai grandi, come una risposta concreta anche di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, il tutto in coerenza con gli obiettivi dei piani di bacino. Siamo infatti convinti che insieme alle grandi opere sia sempre più necessario manutenere ciò che giù c’è“, dice Giampedrone.