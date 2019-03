DigitaLife alla Milano Digital Week: il 14 marzo la proiezione del film su come internet ha cambiato la nostra vita

DigitaLife è protagonista alla Milano Digital Week 2019. Giovedì 14 marzo il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo arriva alla più grande manifestazione italiana dedicata al digitale: la proiezione, a ingresso gratuito e organizzata in collaborazione con Assolombarda, è in programma alle 18.30 all’Auditorium Gio Ponti con ingresso da via Pantano 9.

Per DigitaLife si tratta di un approdo naturale. Il film, che raccoglie 50 diverse testimonianze, è infatti nato dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni, dando vita ad una sorta di mosaico dove la tecnologia è la grande protagonista del cambiamento. Un tema caro alla seconda edizione della Milano Digital Week che, affrontando il tema dell’Intelligenza Urbana, si propone di analizzare la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini. DigitaLife, come l’iniziativa promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB (Interactive Advertising Bureau e Hublab), è un grande racconto collettivo fatto di esperienze e progetti in divenire, esempi virtuosi di trasformazione e nuove opportunità, con un obiettivo ambizioso: comprendere come l’innovazione ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, interagire e come può contribuire sempre di più a migliorare il nostro quotidiano, la qualità della vita e il futuro stesso delle nostre città.

Alla proiezione di DigitaLife saranno presenti il regista Francesco Raganato e il produttore Marco Giovannelli.