La scatola nera dell’aereo di Ethiopian Airlines schiantatosi domenica scorsa in Etiopia è stata portata a Parigi per le necessarie indagini: lo ha reso noto la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope ha portato in Francia due componenti della scatola nera, quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che acquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder).