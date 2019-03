Disastro aereo Etiopia: un esperto italiano dell’Ansv collaborerà nell’inchiesta

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), rende noto di aver designato un suo esperto per collaborare con coloro che condurranno l’inchiesta necessaria ad accertare le cause dell’incidente del Boeing 737 MAX 8 delle Ethiopian Airlines precipitato ieri pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba e diretto a Nairobi.

Infatti, secondo quanto prevedono le regole stabilite dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), possono partecipare alle indagini su un incidente Aereo gli esperti di Stati cui appartengono cittadini coinvolti nell’incidente. L’Ansv ha quindi designato “un proprio investigatore, in qualita’ di osservatore, nell’inchiesta condotta dall’omologa Autorita’ investigativa etiope” e precisa che “tale investigatore operera’ nei limiti consentiti dall’ordinamento internazionale”.