Disastro aereo Etiopia: tra le vittime ci sono almeno 21 funzionari dell’Onu

“E’ un giorno triste per la nostra organizzazione. Il terribile incidente Aereo in Etiopia ha tolto la vita a tutti coloro che erano a bordo, tra cui almeno 21 nostri colleghi Onu, secondo le ultime informazioni. I nostri colleghi caduti erano donne e uomini, professionisti giovani e funzionari esperti, da tutti gli angoli del globo – ha aggiunto -. Avevano una cosa in comune, lo spirito di servire la gente nel mondo e renderlo un posto migliore per tutti“.

Sono queste le parole con cui il segretario generale, Antonio Guterres, esprime e rappresenta tutto il dolore che l’Onu deve sopportare in un tragico momento come questo.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i funzionari governativi sul campo – ha sottolineato il segretario generale Onu – mobilitando assistenza, consulenza e qualsiasi altro supporto necessario in questo momento difficile“.