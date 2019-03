Disastro aereo Etiopia, Trump: “aerei troppo complicati, servono scienziati non piloti”

Gli aerei “stanno diventando troppo complicati per volare. I piloti non sono servono piu’, piuttosto scienziati informatici dell’Mit“. La dichiarazione arriva tramite un tweet del presidente americano, Donald Trump.

“Lo vedo sempre in molti prodotti. Cercano sempre di fare un passo inutile in avanti, quando spesso il vecchio è piu’ semplice e di gran lunga migliore”, ha aggiunto.

Il commento arriva dopo l’incidente aereo in Etiopia, costato la vita a 157 persone. Diversi Paesi hanno bandito il Boeing 737 Max 8, in attesa di ulteriori controlli.