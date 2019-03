Disastro aereo in Etiopia: “l’Università dell’Aquila piange Virginia Chimenti”

“Lutto in Ateneo. L’Universita’ tutta si stringe nel dolore della scomparsa nell’incidente Aereo in Etiopia di Virginia Chimenti, figlia del Prof. Claudio Chimenti docente nella nostra universita’“. E’ quanto scritto in un post sul profilo Facebook ufficiale dell’Universita’ dell’Aquila. “Virginia Chimenti, da sempre impegnata nel volontariato e interessata all’Africa e al suo sviluppo economico e sociale, dopo la maturita’ scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano e un master in Studi africani e orientali a Londra, Virginia aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children, per poi occuparsi del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Poliglotta, conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo, da 2 anni era entrata nell’agenzia del Wfp delle Nazioni Unite, con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici. La Rettrice Paola Inverardi a nome di tutto l’Ateneo esprime la sua vicinanza e dolore alla mamma Daniela e al papa’ Claudio“.