Domenica ecologica a Roma: 211 multe fino alle 12:30

In occasione dell’odierna domenica ecologica, 5ª giornata di blocco della circolazione veicolare all’interno del perimetro Z.T.L. “Fascia Verde“, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza sul territorio capitolino per il rispetto del provvedimento emanato ai fini della prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Nel corso della mattinata, dalle 07:30 alle 12:30, sono state effettuate circa 1100 verifiche sui veicoli in circolazione, riscontrando 211 violazioni.

I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana prevista.