Domenica di sole: pienone sul litorale romano per la prima tintarella fuori stagione

Domenica all’insegna della prima tintarella fuori stagione: tanti i romani che hanno scelto il litorale per trascorrere la giornata. La temperatura piacevole sta convogliando numerose presenze sul litorale di Ostia, Fiumicino, Fregene.

Un assaggio in anticipo della stagione balneare, che si inizierà ufficialmente tra qualche settimana: i ristoranti hanno sistemato i tavoli all’aperto, e anche stabilimenti balneari e chioschi si sono attrezzati.

Il Comune di Fiumicino ha fatto scattare dieci giorni fa una prima sostanziale pulizia delle spiagge libere sui suoi 24 km di costa.

Ad Ostia iniziativa di “Retake” lungo il Canale dei pescatori: in campo tanti volontari, con pettorine blu, che hanno ripulito aree verdi, a ridosso dei muraglioni e della foce, raccogliendo tanti sacchi di rifiuti.