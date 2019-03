Lunedì 25 marzo alle ore 18 il Duomo di Orvieto celebrerà il “ritorno” delle due statue del ‘600 di Francesco Mochi, l’Angelo annunciante e la Madonna annunciata, dopo un “esilio” di oltre 100 anni.

Il progetto di riposizionamento in cattedrale delle due opere ha visto l’Opera del Duomo collaborare con ENEA, che ha realizzato due innovativi basamenti antisismici per mettere in sicurezza le statue.