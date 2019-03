E.P.M. tra le aziende Champions selezionate da L’Economia de Il Corriere della Sera e ItalyPost

E.P.M. è tra le aziende “Champions” selezionate da L’Economia de Il Corriere della Sera e ItalyPost: Il nome dell’azienda è stato annunciato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana nell’evento «L’Italia genera futuro» a cui hanno partecipato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e del ceo di Borsa Italia, Raffaele Jerusalmi, il rettore dell’Università Bocconi Gianmario Verona, l’amministratore delegato Luigi Gubitosi e il rettore dello Iulm Gianni Canova.

L’azienda di facility e energy management è anche un’azienda simbolo di ELITE, il programma internazionale di Borsa Italiana per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita e nell’accesso ai capitali, nel quale è entrata tra le prime trenta nel 2012

E.P.M. è una realtà leader nel settore del facility e energy management, e offre soluzioni integrate anche in chiave energetica e di industria 4.0. La società è attiva in tutta Italia da oltre 30 anni. La EPM quest’anno ha raggiunto un fatturato di circa 36milioni di euro e più di mille dipendenti.