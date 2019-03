Earth Hour 2019: ecco il decalogo per di consigli pratici per vincere le grandi sfide della natura e del cambiamento climatico

Un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità della Terra e un grido per fermarne la distruzione. È questa la natura dell’iniziativa Earth Hour 2019, la più grande mobilitazione mondiale promossa dal WWF allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere direttamente i cittadini, le istituzioni e le imprese di tutto il Pianeta in azioni concrete per fermare il cambiamento climatico. L’iniziativa, giunta alla sua 12° edizione, vedrà spegnersi “simbolicamente” le luci in ogni angolo del mondo sabato 30 marzo, dalle 20.30 alle 21.30: un’ora di buio che coinvolgerà monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo. Anche quest’anno Sodexo Italia partecipa all’evento spegnendo all’ora indicata l’insegna esterna della sede di Cinisello Balsamo e le luci dei propri uffici, rinnovando il proprio impegno per un futuro sostenibile. L’impegno per la responsabilità ambientale e sociale dell’azienda leader nei servizi di Qualità della Vita si concretizza inoltre nel Better Tomorrow Plan 2025: un piano di 9 impegni misurabili e concreti, orientati ad una crescita sostenibile per un domani migliore.

“La crescita demografica, i problemi climatici e i cambiamenti nella società stanno modificando il modo in cui viviamo e lavoriamo, rendendo necessario un cambiamento anche nelle aziende – afferma Stefano Biaggi, Amministratore Delegato di Sodexo Italia, leader mondiale nei servizi di Qualità della Vita – Oggi più che mai per le organizzazioni è fondamentale avere un impatto positivo e agire responsabilmente per il bene di tutti per il creare del valore reale. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno annuale con l’iniziativa Earth Hour e continueremo a monitorare i nostri progressi in termini di responsabilità sociale con il nostro programma Better Tomorrow 2025”.

Tutti possono fare la differenza per la salute della Terra e contribuire alla costruzione di un mondo più sostenibile. Ecco un decalogo di consigli pratici per vincere le grandi sfide della natura e del cambiamento climatico: