‘Earth Hour’, L’Ora della Terra: stasera a Torino la Molte antonelliana sarà spenta per un’ora

Oggi in tutto il mondo si celebra ‘Earth Hour‘, L’Ora della Terra. Migliaia di città nel mondo aderiscono spegnendo, alla stessa ora, le luci dei propri monumenti. Torino aderisce spegnendo dalle 20.30 e fino alle 21.30 la Mole Antonelliana. Lo si legge in un comunicato della Città di Torino. L’Earth Hour, spiega il sito del Wwf, “è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione e incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo“.