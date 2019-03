ENEA: il 18 marzo a Livorno il workshop “Riqualificazione smart dell’infrastruttura della pubblica illuminazione”

Lunedì 18 marzo si terrà a Livorno l’evento “Riqualificazione smart dell’infrastruttura della pubblica illuminazione”, organizzato da ENEA e Comune di Livorno per presentare i risultati del progetto integrato di rigenerazione in chiave “Smart City”, nell’ambito del programma ES-PA promosso dall’ENEA per rafforzare le competenze degli amministratori pubblici sui temi energetici e della sostenibilità (ore 9:30-13:30 – Cisternino di Città – largo del Cisternino 13).

Parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Funzione Pubblica Mattia Fantinati e il sindaco di Livorno Filippo Nogarin.

Il workshop sarà l’occasione per amministratori, istituzioni e imprese per condividere soluzioni tecnologiche all’avanguardia e percorsi amministrativi innovativi per la gestione smart di città e territori, un modello replicabile di riqualificazione delle aree urbane a partire dalle infrastrutture della pubblica illuminazione e dagli smart services quali il monitoraggio ambientale e del traffico, la telesorveglianza, la condivisione ed elaborazione di dati urbani ed altri servizi aggiuntivi di supporto a PA, cittadini e trasporti.