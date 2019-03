Energia & Sostenibilità: premio “Manager utility 2018” all’ad di Terna Luigi Ferraris

L’Amministratore Delegato di Terna S.p.A., Luigi Ferraris, ha ricevuto oggi a Milano il premio “Manager Utility 2018 – Energia”. Alla base del riconoscimento c’è “l’impegno profuso in Terna quale abilitatore verso un modello energetico sempre più sostenibile, efficiente, sicuro e innovativo”.

A premiare Luigi Ferraris sono stati i vincitori dello scorso anno: Alessandro Garrone e Luca Bettonte, rispettivamente Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato di ERG. Il premio è stato assegnato, con votazione segreta, da una commissione composta dai comitati della rivista MUI, di cui fanno parte autorevoli docenti ed esponenti del mondo industriale.

“Accolgo con grande soddisfazione questo prestigioso premio – ha commentato l’Amministratore Delegato di Terna S.p.A., Luigi Ferraris – che rappresenta il riconoscimento dell’impegno mio e di Terna per rendere la rete elettrica sempre più efficiente, sicura e sostenibile. Il sistema elettrico rappresenta un fattore fondamentale e abilitante per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio, e dovrà essere sviluppato attraverso investimenti volti alla sicurezza delle nostre collettività, da attuare con modalità nuove e innovative di collaborazione e dialogo. Siamo protagonisti di una transizione energetica che coinvolge tutto il settore e il vettore elettrico è uno degli strumenti essenziali per raggiungere i target fissati dal Piano Energia e Clima. Desidero condividere questo premio con tutti i miei collaboratori che ogni giorno con dedizione, passione e impegno lavorano affinché questo sia possibile”.

Luigi Ferraris è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna da maggio 2017.

In precedenza ha fatto parte del Gruppo Enel, ricoprendo varie posizioni manageriali di primo piano, tra cui quella di Chief Financial Officer del Gruppo, Presidente di Enel Green Power, Responsabile dell’area America Latina. Successivamente è stato Chief Financial Officer del Gruppo Poste Italiane, di cui ha guidato il processo di privatizzazione e quotazione in borsa.

Ferraris ha iniziato la sua carriera in PriceWaterhouse e ha ricoperto diverse posizioni manageriali in importanti aziende industriali italiane e internazionali.