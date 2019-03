Nuova sconfitta legale per Monsanto: erbicida causa il cancro

Nuova sconfitta legale per Monsanto: secondo quanto stabilito da un tribunale californiano, l’erbicida Roundup contenente glifosato “è stato un fattore determinante” nel procurare il cancro ad un uomo di 70 anni, Edwin Hardeman, che lo ha spruzzato per decenni nel suo giardino.

In precedenza, a Monsanto è stato imposto di risarcire con 78 milioni di dollari il giardiniere Dewayne Johnson che ha portato la multinazionale sul banco degli imputati, ritenendo il glifosato contenuto nel Roundup responsabile del suo cancro.

A Edwin Hardeman e a Dewayne Johnson è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin.