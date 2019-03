Lavare i denti dopo il caffè e il viso dopo l’attività fisica? Fare la doccia calda o solo al mattino? Ecco 16 degli errori più comuni quando si tratta di igiene personale

La maggior parte delle persone si sente sicura delle proprie pratiche igieniche, dal tagliare le unghie al lavare i denti. Tuttavia, una corretta igiene personale non è sempre così scontata. Ci sono molti errori che vengono facilmente commessi, senza rendersi conto che si tratta di qualcosa di scorretto che può causare altri problemi di salute. Ecco allora alcuni tra gli errori più comuni che si commettono quando si tratta di igiene personale.

1. Mani sul viso

Quante volte vi ritrovate a toccarvi il viso oppure a sostenerlo con le mani? Ogni volta che si compiono azioni simili, si aggiungono sporco e germi al viso. “Non sostenete il viso con le mani, trasferisce sporco e germi, oltre a distendere la pelle”, spiega il Dott. Neal Schultz, dermatologo di New York, che aggiunge che lo sporco e le cellule morte spinte in questo modo attraverso i pori della pelle possono causare un leggero ispessimento della stessa. È sicuramente un’abitudine difficile da abbandonare, quindi la prima cosa da fare è iniziare a notare quante volte si compie il gesto.

2. Lavare i denti subito dopo il caffè

Si sa che il caffè non è proprio il massimo per i denti, che possono presentare delle macchie a causa del consumo della bevanda. La naturale inclinazione di tutti è spesso quella di lavare i denti subito dopo averlo bevuto, ma nel fare questo si danneggiano i denti.

“Anche se è raccomandato lavare i denti almeno 20 minuti dopo aver mangiato o bevuto alimenti ricchi di carboidrati e zuccheri, sono necessari altri 10 minuti prima di lavare i denti dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di acido. Il momento giusto per prendere lo spazzolino e dare ai denti una spazzolata rinfrescante di 2 minuti è 30 minuti dopo aver mangiato cibi che contengono acidi, come le arance e i limoni, tra gli altri. Cibi e bevande, soprattutto se acidi, riducono il livello di pH all’interno della bocca e servirà del tempo prima che ritorni ai livelli normali. Spazzolare immediatamente dopo aver mangiato cibi acidi può indebolire lo smalto e causare danni allo strato protettivo che può rendere i denti più vulnerabili a carie e malattie delle gengive”, ha spiegato la dentista Danica Lacson. Se proprio non riuscite a resistere, rinunciate al dentifricio e lavate i denti solo con acqua.

3. Lavare il viso dopo l’attività fisica

Lavare la faccia dopo aver compiuto attività fisica è un modo per rinfrescarsi e sembra qualcosa di igienico da fare. Tuttavia, è meglio lavare il viso con l’acqua prima dell’esercizio fisico. “Quando si tratta di lavare il viso, fatelo prima dell’attività fisica, non dopo. Quando si suda, si tende ad asciugare la pelle, il che significa che si asciugano e si strofinano i germi, lo sporco e gli oli che erano presenti e questo aggrava l’acne. Lavateli via prima di fare sport. E se avete sudato, avrete solo prodotto acqua e sale, che non sono pericolosi sulla pelle e non peggiorano l’acne”, spiega Schultz.

4. Fare docce calde

Non c’è niente di meglio che entrare in una doccia calda e piena di vapore in una fredda mattina d’inverno. Tuttavia, nonostante la sensazione sia molto piacevole, l’acqua calda non fa esattamente bene alla pelle. “A tutti piace un po’ di caldo nella doccia, ma evitate docce bollenti. L’acqua calda apre i pori, il che promuove la perdita di acqua e lava via gli oli emollienti protettivi della pelle, peggiorando ulteriormente la perdita di acqua”, precisa Schultz. Questo può determinare una pelle secca e pruriginosa. Schultz suggerisce una doccia tiepida, ma se proprio siete dipendenti dall’acqua bollente, iniziate almeno a spostare il rubinetto leggermente verso il lato freddo per abituarvi sempre di più alla temperatura, con l’obiettivo di arrivare ad una doccia tiepida.

5. Applicare la crema troppo tardi dopo la doccia

Fare la doccia al mattino e poi applicare una lozione idratante ore dopo non è efficace quanto farlo direttamente dopo la doccia. “Sull’argomento doccia, assicuratevi di non aspettare troppo dopo la doccia per applicare una crema idratante. Asciugate delicatamente la pelle, senza strofinarla, e poi applicate le creme idratanti per aiutare a bloccare l’umidità raccolta durante il bagno. La crema idratante dovrebbe essere applicata generosamente con una lozione sul corpo e una crema sul viso”, spiega Schultz.

6. Utilizzare ogni giorno il sapone sotto la doccia

Nei mesi freddi sembra non importare quanta crema si applica perché se si ha la pelle secca, le mani, per esempio, continueranno ad essere secche e screpolate. Ma invece di applicare più crema, probabilmente la soluzione è utilizzare meno sapone. “Se state combattendo con la pelle secca durante i freddi e rigidi mesi invernali, cercate di usare meno frequentemente il sapone durante la doccia o il bagno (ad eccezione delle zone intime, che devono essere lavate quotidianamente)”, sostiene Schultz.

7. Lavare troppo la pelle

Lavare la pelle per rimuovere lo sporco e i batteri la manterrà in salute, ma lavarla troppo può causare velocemente dei problemi. La pelle ha oli naturali che sono benefici, quindi se vengono lavati via ogni giorno vengono persi. “I detergenti rimuovono lo scudo naturale a base di olio della pelle e distruggono le sue colonie di batteri sani, lasciando la pelle secca, esposta all’ambiente e più soggetta a infiammazioni e a malattie. Il tuo microbioma comunica direttamente con il sistema immunitario, facendogli sapere esattamente quello di cui la pelle ha bisogno. Quando si rimuovono questi batteri, vengono a mancare i molti benefici naturali per la cura della pelle che offrono”, ha spiegato l’estetista qualificata Denise Cartwright.

8. Abbandonare la crema solare in inverno

È necessario utilizzare le creme solari per tutto l’anno e non solo in estate. “Dovrebbe essere buon senso ormai, ma vale la pena ripeterlo. Non è negoziabile l’uso di un’efficace crema solare 365 giorni all’anno, pioggia, neve o sole”, ha chiarito l’esperto.

9. Non lavarsi dopo l’attività fisica

La maggior parte di noi salterebbe immediatamente sotto la doccia dopo aver compiuto dell’esercizio fisico ma a volte aspettiamo un po’ prima di farlo. Tuttavia, ogni volta che si suda, è importante cambiare subito i vestiti. “Il sudore resta facilmente intrappolato all’interno degli indumenti molto stretti, portando acne, irritazione e altri problemi. Fare la doccia dopo l’attività fisica è l’ideale perché meno tempo hanno i batteri per fermarsi sulla pelle, meglio è. Lavate il corpo con un bagnoschiuma antibatterico, concentrandovi sulle aree in cui la pelle ha toccato le attrezzature da allenamento o in ogni punto in cui siete inclini a sviluppare un’eruzione cutanea (come il petto e la schiena)”, ha spiegato il dermatologo Joel Schlessinger.

Se proprio non è possibile fare immediatamente la doccia, è necessario cambiare i vestiti sudati e fare la doccia appena possibile. “Se siete inclini all’acne e non potete lavarvi subito, tenete delle salviettine nella borsa da palestra per eliminare l’olio e i batteri che causano l’acne sul viso”, ha aggiunto l’esperto.

10. Non cambiare mai la spugna

“Asciugamani e spugne possono ospitare batteri, muffa e lieviti, tra le altre cose dannose. Assicuratevi di far asciugare completamente la spugna ogni volta e cambiatela frequentemente. Se utilizzate un asciugamano, usatene uno pulito ogni giorno e non usatelo sul viso. È molto irritante per la pelle e finisce per causare aree secche, eruzioni cutanee e persino irritazioni”, spiega Schlessinger.

11. Fare la doccia solo al mattino

La doccia al mattino è un rituale per moltissime persone e favorisce gentilmente il risveglio. Anche se non c’è niente di sbagliato, sarebbe più salutare fare la doccia a fine giornata. “Fare la doccia di sera può aiutare a dormire meglio e a mantenere le lenzuola più pulite, lavando via tutto lo sporco, gli oli e le impurità che sono stati raccolti sulla pelle durante il giorno. È particolarmente benefico per coloro che soffrono di allergia, perché lava via il polline e le altre impurità con cui sono entrati in contatto durante il giorno”, precisa Schlessinger.

12. Dimenticare di pulire le unghie

Anche lavando regolarmente le mani durante il giorno, è importante il tempo trascorso al lavandino. La maggior parte delle persone si affretta nel processo. È invece fondamentale lavare e pulire attentamente le mani, il che include anche la pulizia delle unghie. “Sporco e batteri possono sostare sotto le unghie e se ci si mette le mani in bocca è un rapido accesso al sistema digerente”, ha precisato la Dott.ssa Elizabeth Trattner.

13. Non pulire mai i pennelli dei trucchi

Pulire i pennelli dei trucchi è una di quelle cose che suona molto bene in teoria e molto meno nella pratica. Una profonda pulizia di tanto in tanto necessita solo di pochi minuti ma può salvare la pelle da sporco e batteri nel corso degli anni. “Se non adeguatamente puliti, i pennelli dei trucchi possono trasportare orde di batteri che possono causare gravi danni alla pelle. L’accumulo che si crea sui pennelli dei trucchi sporchi li fa deteriorare più velocemente, influenzando anche l’applicazione del trucco stesso. Pulire i pennelli dei trucchi è il passo più importante per creare un make-up perfetto”, spiega Schlessinger. Lavate i pennelli con acqua e un sapone delicato, poi riponeteli in orizzontale per farli asciugare.

14. Utilizzare il collutorio

Quella del collutorio sembra una pratica salutare, ma potrebbe essere molto forte per alcuni. I collutori a base di alcol in realtà tendono a disidratare la bocca. A loro volta, condizioni più asciutte sono il terreno fertile per i batteri cattivi. Meglio usare un collutorio senza alcol ma con xilitolo, che stimola la produzione di saliva per aiutare a lavare via i batteri cattivi stagnanti.

15. Utilizzare il cellulare in bagno

Sarà capitato a tutti almeno una volta di utilizzare il cellulare in bagno, senza renderci conto di quanti batteri sono presenti sullo schermo. “Il cellulare in bagno può intrattenerti, ma porta un sacco di batteri. Prestate massima attenzione a non portare il cellulare in bagno, soprattutto in un bagno pubblico perché si possono raccogliere batteri sul telefono che possono causare l’acne e se non ci si lava bene le mani e il telefono, ci si espone al rischio di raccogliere altri batteri che possono far ammalare, soprattutto problemi virali e di stomaco”, ha precisato Trattner.

16. Utilizzare prodotti di bellezza green

I prodotti di bellezza green vanno di moda oggigiorno ma non sono equilibrati come i prodotti più comuni, quindi è importante trattarli in maniera differente. “Se state passando a qualche prodotto di bellezza green, prendete piccole bottiglie e tenetele lontane dal calore. Questi prodotti molto sensibili hanno una durata molto breve e scadono velocemente. Il caldo del bagno può farli irrancidire o scadere. Assicuratevi che i tappi siano ben chiusi e sigillati. I prodotti di bellezza green rancidi sono come il cibo e dovrebbero essere trattati allo stesso modo”, ha spiegato Trattner. Senza conservanti e prodotti chimici per farli durare a lungo, questi prodotti devono essere cambiati più spesso. Leggete le etichette e conservateli in un luogo fresco.