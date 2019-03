Ex Ilva, il premier Conte: “Consapevoli che permane il problema della salute”

“Siamo perfettamente consapevoli che il problema della salute permane. Dobbiamo cercare di intervenire ancora più efficacemente“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in riferimento all’Ilva di Taranto, a margine di un incontro a Lecce. “Il problema di Taranto e’ serio. Vorrei ricordare che questo governo, dall’inizio il vicepresidente Di Maio, con il mio pieno appoggio, abbiamo lavorato per cercare di risolvere il problema dell’Ilva. Vorrei ricordare un dato di fatto: noi ci siamo ritrovati con l’aggiudicazione di una gara. Il vicepresidente Di Maio, ha fatto l’impossibile. A gara gia’ aggiudicata e’ riuscito a ottenere, una volta accertata alla luce dei pareri acquisiti che era impossibile rimettere in discussione quella aggiudicazione, ha ottenuto qualcosa di impossibile“: “Ha ottenuto la piena occupazione dei lavoratori e un piano più efficace per la tutela ambientale.”