Famiglia, Salvini: “I bambini hanno diritto a una mamma e un papà, le adozioni devono essere più veloci e meno costose”

“Per me ognuno a casa sua fa quello che vuole. Per me sono strumenti di tortura gli studi di settore. Io combatterò finché campo contro l’utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papa’ e ad essere adottato da una mamma e un papa‘”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ospite di Domenica Live, su Canale 5. “Da ministro sto lavorando per rendere più veloci e meno costose le adozioni per gli italiani che aspettano di adottare un figlio“, ha precisato Salvini.