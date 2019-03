Farmaci: 7.8 milioni di Europei con psoriasi, in Italia nuova cura

La psoriasi è una malattia immunitaria cronica della pelle. Colpisce circa 7,8 milioni di adulti in Europa e circa 125 milioni di persone in tutto il mondo.

È un disordine non contagioso che accelera il ciclo di crescita delle cellule della pelle e si traduce in un ispessimento delle aree cutanee. La forma più comune, chiamata ‘a placche’, appare come aree rosse, in rilievo, coperte di squame biancastre e squamose, che possono essere pruriginose e dolorose e possono anche rompersi e sanguinare.

Nonostante le diverse opzioni di trattamento esistenti, molte persone con psoriasi a placche continuano a lottare con la natura persistente di questa malattia cronica. Almirall, SpA annuncia ora il lancio di Skilarence* (dimetilfumarato)1 in Italia, sviluppato dall’area R&D dell’azienda.

Il medicinale, che contiene il dimetilfumarato come principio attivo, è stato approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per il trattamento di prima linea della psoriasi a placche di grado moderato-grave negli adulti, che richiedono una terapia con un farmaco sistemico. Il farmaco rappresenta una nuova opzione per il trattamento orale di prima linea, fornendo un buon equilibrio di efficacia e sicurezza, soprattutto nell’uso a lungo termine.

Secondo Luigi Naldi responsabile dell’Unità Complessa di Dermatologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, “questo farmaco ha un’efficacia sostenuta da un’esperienza clinica di oltre 20 anni relativa agli esteri dell’acido fumarico e con un favorevole profilo di sicurezza; una importante caratteristica che distingue gli esteri dell’acido fumarico dalle altre opzioni terapeutiche di prima linea è l’efficacia mantenuta a lungo termine e la flessibilità dei dosaggi che permettono di personalizzare il trattamento”.