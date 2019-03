Clima, Febbraio 2019 da record: 3° più caldo nel mondo, anomalia di 2,75°C in Europa, caldo shock in Alaska e Siberia [DATI]

Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. L’ultimo bollettino emesso riguarda le temperature dell’aria in superficie per il mese di febbraio 2019. Vediamone i dettagli.

Su gran parte d’Europa, le temperature medie del mese di febbraio sono state molto più alte della media relativa al periodo 1981-2010. Condizioni particolarmente calde nei settori orientali e settentrionali del continente. Verso la fine del mese, ampie zone dell’Europa sono state colpite da un super caldo e i record di temperatura sono caduti in molteplici occasioni. Sempre per quanto riguarda il Vecchio Continente, gli Urali e una piccola area nel nord della Norvegia hanno registrato temperature più fredde della media. In totale in Europa, febbraio 2019 ha avuto un’anomalia di 2,75°C superiore alla media, diventando il 7° febbraio più caldo per il continente.

Al di fuori del nostro continente, le temperature sono state superiori alla media in diverse aree. È stato un febbraio particolarmente caldo su gran parte dell’Alaska e sulla punta più orientale della Siberia e sui mari del nord. Stessa cosa vale per una fascia che si estende dalla Siberia centro-settentrionale al nord-est della Cina, nel sud-est degli Stati Uniti, nell’Australia occidentale e in parti dell’Antartide. Le temperature sono state invece inferiori alla media sul Canada occidentale e sugli USA nordoccidentali. Le temperature dell’aria sui grandi oceani sono state prevalentemente superiori alla media, anche se ci sono alcune zone con valori al di sotto della media.

Riassumendo, le temperature medie per il periodo di 12 mesi da marzo 2018 a febbraio 2019 sono state:

di gran lunga superiori alla media del 1981-2010 nell’ Artico .

. Ben al di sopra della media su quasi tutta Europa .

. Sotto la media in diverse aree di mare e terra, inclusi gran parte del Canada, Russia centrale, Kazakistan e parti del Nord Atlantico, Pacifico del sud e Antartide.

La temperatura globale è stata ben al di sopra della media a febbraio. Il mese è stato:

di 0,47°C superiore alla media 1981-2010.

superiore alla media 1981-2010. appena 0,4°C più freddo del febbraio più caldo mai registrato, quello del 2016

più freddo del febbraio più caldo mai registrato, quello del 2016 il 3° febbraio più caldo, dopo 2016 e 2017.

Globalmente, il periodo di 12 mesi da marzo 2018 a febbraio 2019 è stato di 0,44°C superiore alla media 1981-2010 (i 12 mesi più caldi sono quelli dall’ottobre 2015 al settembre 2016, con 0,64°C sopra la media). Il 2016, infatti, è l’anno più caldo mai registrato con 0,62°C oltre la media 1981-2010. Il secondo anno più caldo è il 2017 (0,53°C oltre la media) e il terzo è il 2015 (0,43°C sopra la media del 1981-2010, di poco più caldo del 2018).