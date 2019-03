Festa Internazionale della Donna 2019, Ministro Grillo: “Grazie a coloro che tengono in piedi il SSN”

“Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che ogni giorno ci aiutano a tenere in piedi il nostro Servizio sanitario nazionale. A chi dedica la sua vita alla ricerca e a tutte le ragazze che scelgono di studiare per diventare medico, scienziato o professionista sanitario per prendersi cura degli altri con passione“: è il messaggio del Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019. “Ancora oggi le donne continuano a fare troppa fatica per ottenere i giusti riconoscimenti sociali e lavorativi e sono le prime vittime di stalker e compagni violenti. Queste differenze e queste violenze non sono più tollerabili. Nessun passo indietro per la nostra società, alziamo la testa per le donne, ma facciamolo tutti: donne e uomini“.