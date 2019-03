Festa Internazionale della Donna 2019: anche nella sanità c’è discriminazione di genere

In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità.

Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership.

“Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ricercatori in tutto il mondo“, scrive l’Oms. “Alcune aree del globo, come l’Asia centrale, l’America Latina e i Caraibi hanno un equilibrio di genere pressoche’ uguale, ma in Europa e in Nord America, la proporzione di donne rimane intorno al 30-35%“, aggiunge.

Le donne, inoltre, costituiscono solo il 12% dei membri delle accademie scientifiche nazionali di tutto il mondo.

Anche sotto l’aspetto economico le differenze non mancano: circa il 26% nei paesi ad alto reddito e il 29% nei paesi a reddito medio-alto. La discriminazione di genere, i pregiudizi impliciti, le molestie sessuali e le violenze sono, secondo l’Oms, ostacoli sistemici al progresso della carriera delle donne in sanita’.