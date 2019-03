Fiera di Arezzo: è nel legno il futuro energetico del nostro Paese

“L’informazione è una via obbligata per promuovere tanto la qualità quanto il valore sociale e culturale di un settore che, pur rappresentando un volano importante per il nostro Paese, è ancora troppo spesso in balia di fake news e pregiudizi. Agire secondo la logica della cooperazione per promuovere la conoscenza è dunque indispensabile non solo per valorizzare e far crescere ulteriormente il patrimonio dato dall’utilizzo del legno come fonte di energia e calore, ma anche per ottenere risultati importanti sul piano della corretta comunicazione. E in questo senso la massiccia coesione che ci contraddistingue sta già fornendo risposte concrete sia a livello istituzionale che di divulgazione su larga scala”.

A dirlo oggi a Italia Legno Energia è Raul Barbieri, direttore di Piemmeti Spa (società organizzatrice della manifestazione in corso di svolgimento alla Fiera di Arezzo), durante la presentazione della campagna di comunicazione L’Italia che rinnova, messa in campo da associazioni, istituzioni, operatori e imprese a sostegno del settore del riscaldamento a biomassa. Un comparto che negli ultimi anni sta ottenendo importanti risultati sotto diversi aspetti. Quello politico, con una crescente attenzione anche sul piano squisitamente normativo; quello associativo, con una sempre più massiccia unione d’intenti a difesa di un interesse comune; quello dell’innovazione, con le aziende ormai pronte a trasformare l’evoluzione tecnologica in opportunità; quello informativo, con iniziative sempre più strutturate e capillari. In tutto questo gioca un ruolo fondamentale la questione ambientale, attualmente principale denominatore comune di ogni singola azione messa in campo dai player di riferimento.

Non a caso, l’incontro di oggi ha riunito in uno stesso tavolo il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, l’On. Filippo Gallinella, il presidente di Legambiente Arezzo, Chiara Signorini, il direttore di AIEL, Marino Berton, e lo stesso Raul Barbieri, in rappresentanza di RisorsaLegno, uno dei soggetti promotori de L’Italia che rinnova (insieme a AIEL, Anfus, Assocosma e Legambiente). Sede privilegiata è stata Italia Legna Energia, che anche quest’anno si conferma dunque piattaforma di riferimento per l’intera filiera legno-energia, perché capace di portare sotto i riflettori tutti i principali aspetti legati al comparto, che vanno dalle ultime novità di prodotto immesse sul mercato alla gestione forestale sostenibile.

Un aspetto cruciale, quello dei boschi italiani che, secondo l’On. Gallinella: “Rappresentano un capitale ancora troppo poco utilizzato e che invece andrebbe gestito meglio e valorizzato perché capace di produrre interesse. Diciamo che ogni anno abbiamo 50 milioni di metri cubi di interessi, ma ne usiamo una minima parte. Penso che nei prossimi mesi con il piano energetico guarderemo con sempre maggiore attenzione e consapevolezza a questo settore che rappresenta una risorsa per l’intero Paese”. E in tema di utilità su larga scala, Chiara Signorini di Legambiente Arezzo pone inoltre l’accento sulla necessità di “fornire risposte scientifiche contro il dilagare di fake news e allo stesso tempo di fare massa critica per fornire elementi che diano consapevolezza ai consumatori, ancora oggi non del tutto informati sui concetti di qualità e sicurezza quando accendono una stufa”. A ricordare infine il valore del bosco, inteso come bene inalienabile di tutti che va curato, è stato Marino Berton di AIEL, che ha focalizzato l’attenzione proprio sull’importanza della gestione sostenibile del patrimonio forestale, in quanto sinonimo di territorio, economia, energia e dunque sostenibilità, senza tralasciare la centralità di Italia Legno Energia: “Una sede decisiva – ha detto – per fare networking ma anche un’occasione per mostrare la straordinaria evoluzione tecnologica che sta interessando l’intero settore”.