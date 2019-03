Fjällräven Polar 2019: per la prima volta partecipa anche un italiano

Ritorna Fjällräven Polar, il celebre evento outdoor invernale che ogni anno, nel mese di aprile, chiama a raccolta 20 persone comuni provenienti da tutto il mondo per vivere un’esperienza unica: percorrere 300 km a bordo di una slitta trainata da cani, alla scoperta della natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico.

A promuoverlo ed organizzarlo, già dal 1997, Fjällräven: storica azienda svedese produttrice di abbigliamento e attrezzatura outdoor, nota non solo grazie ai suoi prodotti iconici e funzionali (tra tutti l’inconfondibile zainetto Kånken) ma anche grazie alla sua attenta politica di rispetto e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.

In partenza il prossimo 8 aprile, l’edizione 2019 di Fjällräven Polar vedrà, per la prima volta nella storia del concorso, un italiano: si chiama Lorenzo Bertolotto, ha 29 anni ed è originario di Torino.

Dopo la laurea in architettura presso la Cooper Union di New York e un’esperienza da vero cowboy in un ranch del Montana, Lorenzo si è trasferito a Rotterdam, dove attualmente lavora per uno studio di architettura paesaggistica e urbanistica. La sua video-candidatura ha sbaragliato gli oltre 2.180 aspiranti partecipanti, conquistando la Giuria del concorso che lo ha scelto per prendere parte alla spedizione.

Il 5 aprile Lorenzo raggiungerà a Sigtuna (Svezia) gli altri fortunati avventurieri per una prima fase di preparazione. Da lì, il gruppo si sposterà a Signaldalen (Norvegia), da dove prenderà il via la spedizione. Meta: Väkkäräjärvi (Svezia). Durante il viaggio Lorenzo sarà chiamato a guidare la sua slitta, prendersi cura dei cani, farsi da mangiare ed allestire il proprio accampamento, supportato dai preziosi consigli di un team di esperti ed equipaggiato con l’attrezzatura Fjällräven. “Sono molto emozionato all’idea di partire e di potermi immergere nelle meraviglie della tundra subartica. Sarà interessante mettermi alla prova in un ambiente naturale completamente nuovo e poter ridefinire i miei limiti. – dichiara il giovane torinese – Indipendentemente da come andrà, sono certo che Fjällräven Polar saprà cambiarmi la vita, ancora una volta”.