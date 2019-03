Fondazione Italiana Linfomi: va in scena lo spettacolo “Ho ancora la forza” in memoria di Lorenzo Farinelli

Medico di professione e attore nel tempo libero, Lorenzo Farinelli aveva ideato uno spettacolo teatrale che avrebbe dovuto contribuire alla raccolta di fondi per le cure che voleva affrontare negli Stati Uniti. Ma purtroppo Lorenzo non ce l’ha fatta, e dopo una mobilitazione massiccia, che aveva coinvolto moltissime persone in tutta Italia, lo scorso 11 febbraio se ne è andato a soli 34 anni, dopo una coraggiosa ed esemplare battaglia contro un linfoma non-Hodgkin rivelatosi chemio-resistente. Ma dal suo impegno prosegue ora un percorso di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca e all’innovazione diagnostica e terapeutica, anche attraverso Fondazione Italiana Linfomi Onlus.

E così, lo spettacolo “Ho ancora la forza”, ideato e scritto da Lorenzo, sarà proposto al Teatro Sperimentale “Lirio Arena” di Ancona, nelle stesse date e sullo stesso palco che il giovane medico aveva scelto. A portarlo in scena saranno Compagnia della Marca, Laboratorio teatrale San Paolo, Asd Ritmosfera e DanceLab, con la direzione artistica di Elena Galassi e Benedetta Morichetti. Lo spettacolo gode inoltre del patrocinio del Comune di Ancona. Un evento in ricordo di Lorenzo, con l’incasso che sarà devoluto a FIL Onlus. La doppia rappresentazione dell’11 e 12 marzo (ore 20.45) sarà quindi un’occasione importante per ripercorrere l’esperienza di Lorenzo, e far sì che possa essere di aiuto per altri pazienti che affrontano il linfoma, la patologia onco-ematologica più diffusa in tutte le fasce di età, con 15.000 nuovi casi ogni anno in Italia. Sono stati gli amici e la famiglia di Lorenzo a scegliere di devolvere l’incasso dello spettacolo a FIL, che mettendo in rete più di 150 centri onco-ematologici italiani, opera per migliorare diagnosi, terapie e qualità di vita dei pazienti.